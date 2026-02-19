Jueves con alerta roja por el calor y pronóstico de tormentas

Este jueves inició con el cielo despejado, una temperatura de 28,1°C y una sensación térmica de 30,9°C. La humedad ronda el 74%, la presión es de 998,2 hPa, los vientos provienen del noreste a 10 km/h y la visibilidad es de 15 kilómetros.

Cabe mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la provincia está bajo alerta roja por el calor extremo y que se espera que la máxima supere los 41°C, mientras que el resto de la provincia se encuentra en alerta naranja.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin lluvias. Ya por la tarde se registrarán tormentas aisladas, pero el calor se hará sentir con más intensidad, alcanzando los 41 grados, y se prevé una térmica que lo supere ampliamente.

Luego, sobre la noche, la temperatura bajará unos grados hasta llegar a los 33°C y hay probabilidades de chaparrones. Según el SMN, la inestabilidad continuará hasta el siguiente lunes, acompañada de un leve descenso de temperaturas.