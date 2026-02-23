Joven motociclista de 24 años murió en un accidente contra un auto sobre Ruta 95

El hecho sucedió a la altura del kilómetro 1006, en cercanías de Colonia El Peguriel. Una mujer de 63 años conducía el auto involucrado en el hecho.

Un joven de 24 años falleció este domingo por la noche tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 95, a la altura del kilómetro 1006, en cercanías de Colonia El Peguriel.

El hecho se registró alrededor de las 22:55 y fue protagonizado por un automóvil Toyota Yaris, conducido por una mujer de 63 años, y una motocicleta Motomel DLX de color azul, guiada por la víctima.

Tras el impacto, una ambulancia del hospital local trasladó al motociclista al centro de salud. Sin embargo, minutos después, informaron que el joven ingresó sin signos vitales.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Segunda de Villa Ángela, mientras que efectivos de Criminalística realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.