Joven detenido por el robo de $ 8 millones y privación ilegítima de la libertad a un hombre

Un joven de 21 años fue detenido este lunes por la noche en Resistencia, acusado de participar en un violento robo a mano armada ocurrido en diciembre del año pasado, en el que la víctima fue golpeada, maniatada y despojada de ocho millones de pesos.

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana, División Delitos Contra la Propiedad, alrededor de las 22:30 en la intersección de calles Ayacucho y López y Planes.

El detenido fue identificado como F.A.A de 21 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina. Sobre él pesaba una orden de aprehensión en el marco de la causa caratulada como «Supuesto robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad en grado de coautor».

EL HECHO INVESTIGADO

La causa tiene como damnificado a un hombre de 32 años, quien el 3 de diciembre de 2025 denunció que fue interceptado por varios hombres en el kilómetro 19 de la Ruta Nacional N° 16, en Resistencia.

Según su declaración, los agresores lo golpearon, lo maniataron y lo mantuvieron privado de su libertad, para luego sustraerle 8 millones de pesos —mediante transferencia bancaria— y otras pertenencias.

LAS PRIMERAS DETENCIONES

Como parte de las tareas investigativas iniciales, los efectivos lograron establecer que el dinero sustraído fue transferido a una cuenta vinculada a K.A, quien fue allanada y posteriormente detenida por haber recibido el dinero a través de su teléfono celular.

En paralelo, durante otros allanamientos por causas de robo, también fue intervenido el domicilio de F.N.A de 27 años, alias «Negrito», a quien se le secuestró un teléfono celular y vales de combustible de la provincia de Formosa que habían sido denunciados como sustraídos por la víctima.

La Fiscalía N° 14 solicitó su aprehensión como uno de los autores del hecho. F.N.A ya se encontraba detenido por otra causa de «supuesto robo a mano armada», vinculada a un hecho ocurrido en «El Parrillón».

SEGUIMIENTO Y CAPTURA

Tras varios meses de tareas de inteligencia, análisis tecnológico y seguimiento, los investigadores lograron establecer que F.A.A sería uno de los autores del violento asalto. La Fiscalía N° 14 libró la orden de aprehensión el pasado 12 de febrero.

Desde entonces, se realizaron tareas de vigilancia en los lugares que frecuentaba. Finalmente, este 23 de febrero fue localizado cuando circulaba en una motocicleta de gran cilindrada por la zona céntrica.

Al llegar a la esquina de Ayacucho y López y Planes, el personal policial logró demorarlo. Según informaron fuentes policiales, el joven intentó darse a la fuga, aunque fue reducido en el lugar.

En el procedimiento también intervino un hombre identificado como Leyes, quien intentó entorpecer la actuación policial. Fue notificado de un acta contravencional en libertad por disposición del Juzgado de Faltas.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.