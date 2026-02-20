Joven de 24 años murió tras convulsionar por consumo de cocaína

El hecho ocurrió sobre la Ruta 89, cerca de Charata, y el forense confirmó arritmia por consumo de cocaína.

Un joven de 24 años, identificado como Marcos David Landriel, oriundo de San Bernardo, falleció este jueves tras sufrir una convulsión en el predio de la empresa Don Mario, ubicado sobre la Ruta Nacional 89, a la altura del kilómetro 249, cerca de Charata.

Según informó la Policía, el joven fue trasladado de urgencia al hospital local, donde el personal médico intentó reanimarlo sin éxito y finalmente se constató su fallecimiento.

En el lugar intervinieron el fiscal Fernando Ojeda, efectivos policiales y personal de la División de Drogas de Charata. Durante las actuaciones se halló entre sus pertenencias un paquete de cigarrillos con medio cigarro y se realizó un test que arrojó resultado positivo para consumo de cocaína.

De acuerdo al informe del médico forense, la causa de muerte fue una arritmia cardíaca severa desencadenada por el consumo de esa sustancia. Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue entregado a su padre para los trámites de despedida.