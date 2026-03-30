Jornadas en jardines de infantes para fortalecer la convivencia y prevenir el bullying

La propuesta apunta a fortalecer vínculos entre familias, docentes y niños desde edades tempranas, con foco en el respeto.

El Ministerio de Educación del Chaco llevó adelante jornadas institucionales en jardines de infantes de toda la provincia con el objetivo de fortalecer los acuerdos de convivencia escolar desde los primeros años.

La iniciativa, impulsada a través de la Dirección General de Inclusión Educativa y la Dirección de Nivel Inicial, se desarrolló durante la última semana en el marco del Calendario Escolar 2026.

Las jornadas estuvieron orientadas a consolidar vínculos entre estudiantes, docentes y familias, promoviendo pautas de cuidado, hábitos saludables y normas que favorezcan una convivencia respetuosa dentro de la comunidad educativa.

Para acompañar el proceso, el Programa de Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo elaboró un documento guía con orientaciones específicas para las instituciones.

El coordinador del programa, Manuel Romero, explicó que la propuesta busca sostener estos espacios a lo largo del año e incorporar campañas de concientización sobre problemáticas como el bullying y la prevención del suicidio.

Desde la Dirección de Nivel Inicial destacaron la importancia de construir estos acuerdos de manera colectiva. «Es fundamental trabajar con las familias para fortalecer la prevención y garantizar una convivencia adecuada desde los primeros años», señaló su titular, Beatriz Izquierdo.

La iniciativa también contó con la participación de la comunidad educativa. Gladis Aranda, madre de un estudiante, valoró la propuesta y remarcó la importancia de abordar estos temas desde la infancia.

Además, se promovió el trabajo articulado con instituciones locales. Profesionales de la salud participaron de las actividades, abordando temas como vacunación, controles médicos y educación sanitaria.

Desde el Centro de Salud del barrio Don Bosco destacaron que la convivencia escolar también implica el compromiso de las familias en el cuidado integral de los niños.

fuente:datachaco