Javier Milei vuelve a Estados Unidos a la cumbre «Escudo de las Américas»

La Casa Blanca confirmó este miércoles que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevará adelante una cumbre en Miami, el próximo sábado, de la cual participarán 12 líderes latinoamericanos aliados a la gestión republicana. Uno de los presentes será Javier Milei, quien realizará su 15° viaje al gigante norteamericano.

La noticia fue confirmada por la portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, la cual anunció la realización de la cumbre llamada «Escudo de las Américas» («Shield of The Americas»), que tiene como fin «promover la libertad, la seguridad y la prosperidad» en el hemisferio occidental.

El encuentro se enmarca en plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. Luego del ataque perpetrado por EEUU e Israel hacia Irán que dejó más de 700 muertos en territorio iraní, incluido el líder supremo Alí Jameneí, y la posterior respuesta iraní, el gobierno norteamericano busca cerrar líneas con sus aliados.

La cumbre se llevará a cabo en el Trump National Doral Miami, campo de golf en el sureste de Estados Unidos, propiedad del magnate, hoy mandatario.

«El Presidente hablará con los líderes de esos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave para este presidente», remarcó Leavitt.

Será la vez número 15 que el libertario pise territorio estadounidense, país con el que ha firmado un acuerdo de comercio y con el que se ha alineado completamente desde la llegada de Trump al poder.

Además de la Argentina, habrá líderes de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.