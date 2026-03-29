Israel volvió a atacar a Irán y afirmaron que en unos días «terminarán el trabajo»

Se trata de objetivos estratégicos en Teherán, como instalaciones militares y centros de comando que habían sido trasladados a unidades móviles.

El Ejército de Israel informó que durante la noche del sábado realizó una nueva serie de bombardeos contra objetivos estratégicos en Irán, centrados principalmente en instalaciones militares y centros de comando que habían sido trasladados a unidades móviles en Teherán.

De acuerdo con un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los ataques se dirigieron contra estructuras que el gobierno iraní había comenzado a desplazar recientemente para evitar los bombardeos israelíes.

Según el informe militar, gran parte de los centros de mando originales ya habían sido alcanzados en operaciones realizadas durante el último mes, lo que llevó a las autoridades iraníes a intentar operar desde plataformas móviles.

La ofensiva más reciente tuvo como objetivo varios de esos puestos de comando temporales. El parte oficial indicó que los cazas israelíes lograron destruir diferentes unidades móviles utilizadas para dirigir operaciones militares, y que entre los blancos alcanzados se encontraban también los comandantes que trabajaban en esas instalaciones.

Además de esos centros de control, los bombardeos incluyeron infraestructura vinculada a la fabricación de armamento. El ejército israelí aseguró que fueron impactadas numerosas instalaciones del sector militar iraní, entre ellas depósitos logísticos y fábricas donde se producen armas, con «decenas de depósitos y plantas de armamento» destruidas durante la operación.

Desde Israel sostienen que la campaña aérea está cerca de cumplir uno de sus principales objetivos: debilitar la capacidad de producción militar iraní. En ese sentido, el vocero de las fuerzas armadas, Nadav Shoshani, anticipó que la ofensiva contra ese sector podría completarse pronto. «En unos días podremos terminar el trabajo contra los objetivos prioritarios en la familia de la producción», afirmó el portavoz militar.

No obstante, Shoshani aclaró que eso no implica el final de la operación israelí en territorio iraní. Según explicó, aún permanecen en la lista de objetivos otros componentes clave del aparato militar de la República Islámica, como su programa nuclear, su arsenal de misiles balísticos y diferentes centros de mando que todavía no fueron neutralizados.

fuente:datachaco