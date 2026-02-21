Investigan una red que falsificaba la firma de un policía para trasladar madera ilegal

Por el hecho se realizaron dos allanamientos donde se secuestraron celulares y material de interés. El Policía al que le pertenecía la firma realizó la denuncia.

La Policía del Chaco avanza en una causa por presunta falsificación de documentos públicos y tráfico ilegal de madera, tras dos allanamientos realizados este viernes en la ciudad de Las Breñas.

La investigación está a cargo de la División Investigaciones Complejas del Interior de Charata y se inició a partir de un procedimiento efectuado a fines de enero en el Puesto de Control Caminero N°6 de Santa Sylvina. En esa ocasión, los efectivos interceptaron un camión Scania que transportaba postes de Itín con una guía de productos forestales que presentaba sellos y firmas presuntamente apócrifas.

Según se desprende del expediente, la documentación simulaba la firma de un efectivo policial de la provincia, quien posteriormente radicó la denuncia al advertir que su identidad había sido utilizada de manera ilegal.

LOS ALLANAMIENTOS

Bajo directivas de la Fiscalía N° 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Gustavo Valero, y con órdenes del Juzgado de Garantías de Charata, los operativos se concretaron entre las 15 y las 19.30 horas, con la participación del ayudante fiscal Diego Herrera.

En el primer domicilio, ubicado sobre calle Ameghino, los uniformados secuestraron un teléfono celular perteneciente a un hombre de 68 años, vinculado a la actividad agrícola.

En el segundo objetivo, situado en calle Esquiú, el resultado fue considerado de mayor relevancia para la causa. Allí se incautó otro dispositivo móvil y, especialmente, dos cuadernillos con anotaciones manuscritas y recortes de papel que contendrían datos clave para reconstruir la logística detrás de la presunta falsificación de guías forestales.

SITUACIÓN PROCESAL

En este último domicilio fue identificada una mujer de 41 años, quien prestó declaración testimonial por disposición de la magistratura interviniente. La mujer recuperó la libertad supeditada a la causa.

El material secuestrado será sometido a peritajes con el objetivo de determinar el alcance de la maniobra y establecer si existe una red dedicada a la confección de documentación apócrifa para el traslado irregular de recursos forestales, en presunta infracción a la Ley Provincial de Bosques.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.