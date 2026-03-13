Investigan abuso a un niño de seis años en Sáenz Peña: el autor sería otro menor

La denuncia fue radicada en la División de Violencia Familiar y de Genero, luego de que la madre del pequeño tomara conocimiento de lo sucedido, con detalles estremecedores.

Una mujer de 29 años denuncio que el pasado miércoles 11 de marzo su hijo de seis años habría sido abusado por un vecino de 11 años del barrio San Cayetano de Sáenz Peña. El escrito fue radicado en la División de Violencia Familiar y de Genero el jueves por la tarde.

Según el parte policial, la denunciante relato que el miércoles alrededor de las 23 horas cuando estaban comiendo su hijo de 10 años le comento que «el niño de 11 en horas más tempranas, cuando estaban jugando en su cama, estaba besando en la boca al menor de seis años que es autista». El hermano mayor continúo contando que»el pequeño estaba recostado en la cama cuando este nene le saco la ropa y se tiro encima de él».

Luego su hijo menor le informó que presentaba dolores y por ello recurrió a la justicia. El pequeño fue trasladado al sector de pediatría del Hospital 4 de Junio, donde fue examinado por médicos de guardia y por personal de la División Medicina Legal. Tras la revisión, confirmaron que el niño de seis años presentaba lesiones.

Del caso tomo conocimiento el fiscal Marcelo Soto de la Fiscalía N° 3 quien dispuso que se de intervención a la UPI. Es asi que se interiorizo la situación a la licenciada Resa, coordinadora de la UPI.