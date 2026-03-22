Intentó esquivar un control, atropelló a un inspector y huyó: lo atraparon en la Ruta 16

El hecho ocurrió durante un operativo antiwileros en Resistencia. El empleado municipal sufrió varias heridas y fue trasladado a un centro médico.

Dos jóvenes se trasladaban en una motocicleta por una reconocida avenida de Resistencia, durante la madrugada del domingo, realizando maniobras peligrosas. Los mismos intentaron huir de un control de tránsito, atropellaron a un inspector motorizado y fueron detenidos a los pocos kilómetros.

El hecho se registró alrededor de las 2:20, cuando efectivos policiales y agentes de la Dirección de Tránsito observaron a una pareja a bordo de una motocicleta Honda Wave roja, circular de forma zigzagueante y sin cascos. Por ello, les hicieron señas para que detengan la marcha, sin embargo, aceleraron, atropellaron al empleado municipal y huyeron.

En ese momento, otros agentes iniciaron una persecución que finalizó con la detención del conductor y su acompañante en una estación de servicio ubicada sobre Ruta Nacional N° 16. Al volante iba un hombre de 18 años, quien fue trasladado a la Comisaría Octava Metropolitana por jurisdicción. Allí se le notificó su situación legal por «Supuestas Lesiones y Resistencia contra la Autoridad». Mientras que su acompañante, una adolescente de 17 años, fue devuelta a sus tutores.

Por su parte, la víctima de la peligrosa maniobra resultó herida tras caer a la cinta asfáltica. Luego fue enviada a un centro médico, donde la examinaron.