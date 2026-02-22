Intentó entrar a un comercio forzando la puerta con un hierro y quedó detenido

Las cámaras de seguridad detectaron la maniobra y personal policial logró detener al sospechoso minutos después del intento de ingreso forzado.

Un hombre intentó romper una vidriera de una entidad financiera ubicada en el centro de Resistencia y terminó detenido. El hecho ocurrió en la jornada de este sábado, alrededor de las 15.50 horas.

Según el parte policial, agentes visualizaron, a través del sistema de videovigilancia, que el sospechoso intentó forzar la puerta del comercio Tarjeta Arcoíris, ubicado en la intersección de las calles Julio A. Roca y Vedia, con un hierro.

Esto fue informado al operador de turno de la División Central Despacho y al lugar arribó personal de la División Caminantes. Los mismos procedieron a detener al presunto ladrón, que quedó a disposición de la Justicia.