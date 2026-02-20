Intentó ahorcar a su expareja pero lo detuvieron

En horas del mediodía de este viernes, efectivos de la Comisaría de Las Breñas detuvieron a un hombre de 43 años, por la causa «Supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género».

De acuerdo a la denuncia realizada por una mujer de 35 años, manifestó que mantuvo una relación con el ciudadano, la cual finalizó hace aproximadamente tres meses.

Según el testimonio brindado por la mujer, el hecho se habría producido tras una discusión en el domicilio de ambos. En ese contexto, el hombre la habría agredido físicamente e intentó ahorcarla, para luego retirarse del lugar a bordo de una motocicleta.

La denunciante fue examinada por la médica quien diagnosticó lesiones de carácter leve.

Ante lo sucedido, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión del agresor. Intervino en la causa la Fiscalía Nº 2 de Charata, bajo la órbita del fiscal de turno, Fernando Ojeda.

fuente:datachaco