Intentó adelantarse en la Ruta 89 pero terminó volcando su camioneta

En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 3:30, personal policial tomó conocimiento sobre un despiste y vuelco de una camioneta en Ruta Nacional Nº 89 Y República Checa de Las Breñas.

Una vez en el lugar, los uniformados verificaron la veracidad de lo informado. Se trataba de una camioneta Toyota Hilux, gris, la cual era conducida por un ciudadano de 29 años, con domicilio en la ciudad de Charata.

El mismo manifestó circular hacia la localidad de Corzuela, pero al momento de intentar sobrepasar un vehículo, perdió el control de su camioneta, despistando hacia la banquina, volcando y dando varios giros.

El mismo fue trasladado en ambulancia al hospital local, con lesiones presumiblemente de carácter leves.

El fiscal en turno dispuso que se realice un acta de constatación, tomas fotográficas y que se haga entrega del rodado a su propietario.