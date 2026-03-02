«Intencionales e irresponsables»: preocupación por seguidilla de incendios en Chaco

En las últimas semanas se registraron graves incendios en Chaco, en medio de una fuerte ola de calor que azota la región. El domingo, se registró un gran incendio en la zona del Autódromo de Resistencia, que derivó en la intervención de varias dotaciones de bomberos voluntarios de distintos cuarteles.

En dialogó con Gustavo Santos, subsecretario de Defensa Civil de la provincia, quien indicó que se trata de «incendios provocados por la gente».

«Hace 10 días que venimos con este tema, no solamente en Resistencia sino en todo el interior de Chaco. Solo este domingo hubo tres grandes incendios en Resistencia, que es el punto más caliente», relató y mencionó que la frecuencia de salida de los bomberos aumentó en estas últimas semanas, debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias.

En ese sentido, Santos alegó que los incendios son provocados tras quemas de basura que, en muchos casos, «se van de las manos». » Son pocos los que reconocen el hecho, la mayoría prende fuego y luego se lava las manos o dejan que se queme», expresó.

El funcionario reveló que esta última temporada fue distinta debido a la saturación de lluvias en las primeras semanas del verano: «Tuvimos un arranque con inundaciones, sobretodo en esa semana que llegó a los 400 mm». «Pensamos que iba a ser peor», agregó en referencia a este verano.

Sin embargo, indicó que luego «se cortó la lluvia y ahora pasamos a tener una sequía extrema». En ese sentido, Santos manifestó que espera un alivio para mitad de semana, con posibles lluvias desde el miércoles según el Servicio Meteorológico Nacional.

SITUACIÓN DE LOS CUARTELES

Santos indicó que, por ahora, los cuarteles «están respondiendo a todo pese a las distintas condiciones en las que están algunos cuarteles, como que no tienen suficientes herramientas o personal».

Mencionó que, estas últimas semanas, los cuarteles tienen «hasta tres o cuatro salidas por día». «Si seguimos con esta tesitura, en menos de un mes, no te queda un cuarte de pie porque no hay ayudas extras mas allá de algunos subsidios nacionales, colectas o ayuda de socios», reveló y agregó: «El combustible hay que pagar, lo mismo la ropa y herramientas, todo es muy caro y eso no se puede hacer con mucha frecuencia por la recaudación».

Debido a esto, Santos expresó que «si la gente mal utiliza el sistema de bomberos voluntarios, haciendo quemas, inconscientemente estás desgastando las instituciones y su personal, que no vive de eso, poniendo en peligro otras fuentes de trabajo» y pidió que la gente «tome conciencia».

«Hay que ser más responsables, que no se olvide que los Bomberos son voluntarios y que los recursos son propios de cada institución y en muchos casos escasos. No hay que malgastarlos», concluyó.

fuente:diariochaco