INSSSEP garantiza la entrega del 100% de medicamentos de Alta Complejidad y Discapacidad

A partir del miércoles 18 de febrero, los afiliados podrán acceder a sus tratamientos en las farmacias sociales, con provisión garantizada y cobertura total por parte de la obra social.

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) informó que a partir de este miércoles 18 de febrero los afiliados que cuentan con cobertura del Fondo de Alta Complejidad y Discapacidad podrán retirar sus medicamentos en las farmacias sociales de la obra social.

Desde el organismo remarcaron que la disponibilidad es del 100% y que la provisión está completamente a cargo de la obra social, garantizando así el acceso a tratamientos esenciales para los pacientes incluidos en este programa.

La medida busca asegurar la continuidad de las terapias y brindar previsibilidad a los afiliados que requieren medicación de alto costo o vinculada a situaciones de discapacidad. Para realizar el retiro, los beneficiarios deberán acercarse a las farmacias sociales habilitadas, cumpliendo con los requisitos habituales establecidos por la institución.

fuente:diariochaco