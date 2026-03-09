INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA PARA DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Primario –Regiones Educativas 5, 6, 7 y 10, con sede en Resistencia– informa que se abrirá el período de inscripción extraordinaria “B” 2026 destinado a docentes que hayan obtenido su título con posterioridad al 15 de octubre de 2025.

La convocatoria estará habilitada del 15 de marzo al 15 de abril y está dirigida a maestros de grado (educación común y de adultos) y docentes de materias especiales con título docente.

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación: certificado de estudios (título registrado en Chaco) o constancia de finalización de estudios; fotocopia de Documento Nacional de Identidad (DNI) –frente y dorso–; y fotocopia de partida de nacimiento.

De manera opcional, podrán adjuntar certificados de domicilio, constancias de servicios prestados con anterioridad, hojas de concepto de los dos últimos años y certificados de otros títulos, cursos u antecedentes valorables.

En el caso de personas no residentes en la provincia, deberán presentar además una certificación de Recursos Humanos de su jurisdicción que acredite no poseer cargo docente.

Modalidades de inscripción

Las inscripciones podrán realizarse a través de las siguientes vías:

-Presencial: presentando la documentación, la solicitud de inscripción y una carpeta colgante (manila), de lunes a viernes de 7 a 15, en la sede de la Junta de Clasificación de Nivel Primario Resistencia, Nave 1 del Ministerio de Educación, ubicada en Gobernador Bosch 99 (CP 3500).

-A través del Sistema Integral de Educación (SIE): cargando en la plataforma la documentación escaneada o en formato PDF.

-Correo postal certificado: enviando copias de la documentación junto con la solicitud de inscripción y carpeta colgante (manila).

Desde la cartera educativa señalaron que esta instancia extraordinaria permite incorporar a los nuevos docentes recientemente titulados al sistema de clasificación, posibilitando su participación en futuras designaciones.