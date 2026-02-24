Inició el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija

Comenzó el juicio contra un hombre acusado de atacar sexualmente de su hija, una menor de edad. Este martes, La jueza, Lorena Laura Andrea Padovan dio las instrucciones iniciales en la Cámara Tercera en lo Criminal, en el marco del juicio por jurados contra A.O.S., imputado por supuesto abuso sexual.

La acusación fiscal da cuenta que el ataque se habría producido entre 2023 y 2024, cuando la niña, identificada con las sigas S.LS., tenía 8 años. «La primera estipulación fáctica es que S.L.S es hija de A.O.S.», sostuvo la jueza y añadió que el imputado es expareja de la madre de la víctima, que ahora tiene 10 años.

En ese contexto, la magistrada explicó al jurado popular que al momento del ataque, el imputado convivía con su hija, en una vivienda del barrio La Liguria, en Resistencia.

El fiscal de la causa es Sergio Cáceres Olivera, la querella es conformada por la defensora oficial N° 11, Paula Cuenca Torres; en tanto que la defensa del imputado está a cargo de Laura Franco y Hernán Cordón. Luego de las instrucciones iniciales, el juicio continuará mañana, con los alegatos de apertura del fiscal, la querella y la defensa del imputado.

fuente:diariochaco