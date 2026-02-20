Ingreso escolar 2026: equipos de salud vacunarán en jardines de infantes

Con el objetivo de fortalecer la prevención y garantizar la protección de los niños frente a enfermedades graves, en marzo se llevará adelante la campaña de vacunación de ingreso escolar 2026. La iniciativa busca completar y verificar los esquemas obligatorios antes del inicio del ciclo lectivo.

Durante este período, equipos de salud recorrerán distintos jardines de infantes para aplicar las vacunas correspondientes a los alumnos que deben cumplir con el calendario de ingreso escolar. Desde el área sanitaria recordaron que la vacunación es fundamental para cuidar la salud individual y colectiva, además de ser un requisito para la escolaridad.

Las familias deberán consultar en cada institución educativa el día y horario en que se realizará la visita sanitaria, a fin de organizar la participación de los niños y facilitar el trabajo de los profesionales.

Asimismo, se recomienda que los padres o tutores envíen el carnet de vacunación para que pueda ser revisado por el personal de salud. En caso de que el niño ya tenga todas las vacunas al día, se podrá solicitar la constancia de vacunación completa.