Indemnizaciones, vacaciones y horas extras: todo lo que cambia con la sanción de la Reforma Laboral

La reforma laboral aprobada por el Senado genera cambios profundos en la vida de los trabajadores argentinos. Entre los puntos más destacados se encuentra la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, con descansos obligatorios, y la creación de un banco de horas que permite compensar horas extra con días libres.

El cálculo de las indemnizaciones también se modifica: se eliminan ciertos conceptos como vacaciones, bonos y aguinaldos no habituales, lo que puede reducir el monto total que perciben los trabajadores al ser despedidos sin causa. Para garantizar el pago de indemnizaciones, se crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a las empresas cumplir con sus obligaciones incluso en cuotas.

La reforma redefine qué sectores se consideran esenciales. Actividades como comercio, telecomunicaciones y educación deberán mantener un mínimo de prestación durante huelgas, lo que limita la capacidad de los trabajadores para parar completamente. Esto, sumado a cambios en la negociación colectiva que priorizan acuerdos por empresa o sector, reduce el poder de los sindicatos tradicionales.

También hay modificaciones en las vacaciones y descansos: los períodos pueden fraccionarse y reorganizarse según acuerdos individuales, lo que otorga flexibilidad pero también puede implicar menos uniformidad en los beneficios. Además, se facilita la formalización laboral digital, con un registro único ante ARCA, y se habilitan modalidades de pago más flexibles, incluso en moneda extranjera o en especie, vinculadas a productividad y desempeño.

Los expertos destacan que estos cambios generan oportunidades y riesgos. Por un lado, la flexibilización puede beneficiar a empresas y trabajadores con más autonomía sobre sus horarios y descansos. Por otro, la reducción en indemnizaciones, limitaciones al derecho de huelga y menor poder de negociación colectiva podrían debilitar los derechos históricos de los empleados.

En síntesis, la reforma laboral argentina transforma aspectos centrales del empleo: cómo se organizan las jornadas, cómo se calculan indemnizaciones, cómo se negocian salarios y cómo los trabajadores pueden ejercer sus derechos. Su impacto real dependerá de la implementación y del contexto económico del país.