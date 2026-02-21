Incendio en mayorista de avenida Edison: desplegaron operativo para evitar saqueos

Un incendio se registró en la madrugada de este sábado en el comercio mayorista «Todo x3», ubicado sobre avenida Edison al 3650, en la ciudad, lo que motivó un amplio despliegue policial y la intervención de Bomberos y personal de la empresa energética.

El hecho fue informado alrededor de las 2:20, cuando efectivos del Departamento de Operaciones Estratégicas acudieron al lugar por directiva superior, ante la denuncia de un foco ígneo en el local y la posible concentración de personas en las inmediaciones con intenciones de sustraer mercadería.

En el lugar ya trabajaba personal de la Comisaría Quinta Metropolitana, junto al Departamento de Bomberos Metropolitano, que logró sofocar y controlar el foco ígneo tras intensas tareas.

Asimismo, operarios de la empresa energética provincial realizaron el corte del suministro eléctrico para evitar riesgos mayores mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Ante la presencia de personas en las inmediaciones, la Policía procedió a establecer un perímetro de seguridad externo con el fin de resguardar el comercio y prevenir posibles hechos delictivos.

Las autoridades indicaron que el incendio fue controlado y que se ampliará la información a medida que avance la evaluación de daños y se determinen las causas que originaron el siniestro.