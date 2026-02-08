Incendio destruyó una verdulería en Resistencia y la Policía investiga las causas

Fue en horas de la madrugada de este domingo. Las llamas arrasaron con la estructura y consumieron por completo la mercadería.

Un incendio registrado en la madrugada de este domingo consumió una verdulería ubicada casi en la intersección de las calles Tatu Carreta e Isla del Cerrito, en Resistencia. La Policía investiga las causas que iniciaron el foco ígneo.

El siniestro fue notificado alrededor de las 2.30, por lo que efectivos de la Comisaría Cuarta arribaron rápidamente al sitio y constataron que el fuego afectaba a la estructura de aproximadamente 10 metros de frente por cuatro de fondo, construida con postes de madera y lona.

Fuentes policiales señalaron que las llamas avanzaron rápidamente sobre la verdulería y, debido al material combustible, se propagaron hasta destruir por completo la estructura y arrasar con la mercadería almacenada para la venta diaria.

Ante la magnitud del incendio, intervinieron integrantes de la División Bomberos de la Policía, quienes emplearon una autobomba y un móvil de apoyo para sofocar el fuego. «Tras las tareas de extinción, los peritos confirmaron que solo se registraron daños materiales, sin heridos de ninguna índole», señalaron desde la fuerza.

El propietario del comercio, un hombre de 37, llegó hasta el sitio y manifestó a los uniformados que minutos antes fue informado del incendio. Ahora, la Policía abrió una investigación para establecer cuáles fueron las causas y circunstancias que desencadenaron el siniestro.