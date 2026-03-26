Incendiaron una moto en San Martín y ahora intentan localizar a los responsables

Una moto fue incendiada en General San Martín y ahora la Policía busca dar con los responsables. El hecho se registró en horas de la madrugada de este jueves, casi en la intersección de las avenidas Brown y Mitre, hasta donde arribaron efectivos de la División de Bomberos y de la comisaría local.

Fue alrededor de las 4.20, cuando los agentes fueron alertados sobre el incendio del vehículo en la vía pública. Una vez en el lugar, los bomberos consiguieron sofocar las llamas. El vehículo damnificado fue una Yamaha YBR de 125 cc, cuyos daños materiales fueron totales.

En ese contexto, fuentes policiales informaron que, luego de las primeras averiguaciones y el aporto de un hombre que trabaja de sereno en la zona, el episodio habría sido intencional. «El testigo declaró haber visto a tres personas en el lugar (dos hombres y una mujer). Según su relato, tras una aparente disputa, uno de los sujetos inició el fuego de manera intencional en el rodado para luego darse a la fuga junto a la mujer», señala el parte oficial de la Policía.

Ante esa situación, la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo de Andrea Yolanda Langellotti, dispuso la intervención de integrantes de la División Criminalística, con el objetivo de realizar las pericias. En paralelo, se intenta localizar al damnificado para recibir su declaración testimonial y determinar en qué circunstancia se produjo el hecho.

fuente:diariochaco