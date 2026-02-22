Incautan gran cantidad de cigarrillos y bebidas de contrabando

Fueron dos operativos llevados a cabo en la ciudad de Pirané, en donde los funcionarios decomisaron las distintas mercaderías en infracción a la Ley 22.415 «Código Aduanero».

En el primer procedimiento, los efectivos de la Sección «El Colorado» dependiente del Escuadrón 5, sobre la Ruta Provincial N° 3 detuvieron la marcha de un camión de gran porte, que provenía de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, y tenía como destino final a la provincia de Tucumán.

Al momento de la inspección, los gendarmes detectaron inconsistencias en los datos consignados en el Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC-DTA). Durante la requisa del rodado, se constató la existencia de 542.500 atados de cigarrillos de origen extranjero, sin el correspondiente aval aduanero.

En el segundo operativo, personal del Puesto de Control «Pirané», con apoyo de la Sección «Núcleo», desplegados sobre la Ruta Nacional N° 81, a la altura del kilómetro 1.282 e intersección con la Ruta Provincial N° 3, en el paraje Corralito, inspeccionaron un rodado que trasladaba mercadería.

Durante el control, los uniformados constataron la presencia de 2.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero y 7.140 unidades de cervezas y 109 gaseosas, las cuales no poseían el aval legal correspondiente.

En ambos procedimientos intervinieron la Fiscalía Federal de Formosa y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA), Delegación Formosa, que dispusieron el secuestro de la totalidad de la mercadería y los vehículos por encontrarse en infracción a la Ley N° 22.415 «Código Aduanero».