Impulsar Chaco: recuerdan que hasta el jueves 12 están abiertas las inscripciones a los cursos gratuitos

El Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, a través del programa Impulsar Chaco y en articulación con el Ministerio de Educación, recuerda que hasta el jueves 12 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para las Escuelas de Formación Profesional .

El Gobierno provincial garantiza la gratuidad de todas las capacitaciones. Para inscribirse, los interesados deben ser mayores de 18 años y deben acercarse a la escuela más cercana con la fotocopia del DNI y la constancia de CUIL impresa.

Toda la información sobre el listado de escuelas habilitadas, direcciones y oferta educativa de cada localidad se encuentra disponible en la página web oficial de Impulsar Chaco https://impulsar.chaco.gob.ar .

La propuesta provincial ofrece más de 650 cursos gratuitos distribuidos en más de 60 escuelas ubicadas en 20 localidades chaqueñas, con el objetivo de brindar herramientas de capacitación laboral y promover la inserción en el mercado de trabajo.

Las Escuelas de Formación Profesional cuentan con espacios adecuados para el cursado presencial, con talleres equipados y herramientas disponibles para los estudiantes.

La oferta educativa responde a la demanda laboral actual e incluye capacitaciones en gastronomía, pastelería, reparación de equipos informáticos, carpintería, fotografía, peluquería, barbería, colorimetría, mecánica, electricidad e informática, entre otros rubros. Las sedes se encuentran distribuidas en distintas localidades de la provincia, entre ellas Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Pampa del Infierno, Puerto Tirol, Machagai y Juan José Castelli, acercando oportunidades de formación a distintos puntos del territorio.

Desde la organización indicaron que, en caso de que algunos cursos no completen su cupo antes del 12 de marzo, las instituciones mantendrán abiertas las inscripciones durante el resto del mes. Al momento de registrarse, los interesados podrán confirmar los horarios de cursado de cada taller en la escuela correspondiente.