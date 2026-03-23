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Importantes registros de lluvia en Sáenz Peña: el Parque Industrial fue el sector más afectado

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La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña registró importantes precipitaciones en las últimas horas, con diferencias significativas según las zonas relevadas.

De acuerdo a los datos aportados por el ingeniero Dante Frank, el mayor registro se dio en el sector del Parque Industrial, donde se contabilizaron 116 milímetros de precipitación.

En tanto, otros puntos de la ciudad también presentaron valores elevados:

Centro: 75 mm
Don Orione: 83 mm
Loma Linda: 95 mm
Puigbó: 105 mm

Se recomienda a los vecinos circular con precaución y mantenerse informados ante posibles nuevas inestabilidades climáticas en la región.

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