Impiden a cuatro mujeres acercarse a una joven, tras haberla golpeado en su casa

Según la exposición realizada en la Comisaria La Eduvigis, cuatro ciudadanas ingresaron sin autorización al alquiler de una joven y comenzaron a agredirla físicamente, como así también a un amigo que se encontraba en el lugar.

De acuerdo a lo relatado, el conflicto estaría relacionado con problemas personales previos.

Además, indicó que durante el episodio se realizaron filmaciones con teléfonos celulares, las cuales posteriormente circularon en redes sociales.

Por razones de jurisdicción, agentes de la Comisaría de Pampa Almirón, constataron que la damnificada fue examinada por el médico en turno, quien diagnosticó hematoma en región orbitaria y pómulo derecho, compatible con golpe contra un elemento duro.

Interiorizada la Fiscalía interviniente, dispuso la notificación de la situación legal de las implicadas en la causa por supuesta violación de domicilio y lesiones, junto con una prohibición de acercamiento hacia la denunciante.

Las actuaciones continúan conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.