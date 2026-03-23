Identificaron al hombre hallado sin vida en Fontana: confirmaron que murió por electrocución

El hombre que fue encontrado sin vida este domingo al mediodía en un predio de una empresa de descartables en Fontana fue identificado en las últimas horas. Según confirmaron fuentes judiciales a Diario Chaco, se trata de Eduardo Sebastián Vargas, quien habría fallecido a causa de una descarga eléctrica.

De acuerdo a la actualización del caso, la autopsia finalizó recientemente y determinó que la causa de muerte fue una electrocución. La identificación se logró mediante el análisis de fichas necrodactilares.

En este marco, desde el Equipo Fiscal N° 14 solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con los familiares del fallecido.

El hecho había sido reportado alrededor de las 12:30 del domingo, cuando agentes de la Comisaría Undécima Metropolitana acudieron a un predio ubicado sobre avenida Alvear al 3200, en Fontana. En el lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre sin signos vitales.

En ese momento, la víctima no había podido ser identificada. Vestía una campera negra, pantalón tipo buzo azul y ojotas negras con rayas blancas.

Tras la intervención del médico policial y las primeras actuaciones, la investigación avanzó con la realización de la autopsia que permitió esclarecer tanto la identidad como la causa del fallecimiento.

La Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes y mantiene abierta la convocatoria para ubicar a familiares de Vargas.