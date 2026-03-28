Iban tres en una moto y chocaron contra una camioneta en plena Ruta Nacional 16

Un accidente de tránsito se registró en la noche del viernes sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 195, entre Napenay y Presidencia Roque Sáenz Peña, que dejó como saldo tres personas heridas.

Según el informe policial de la Comisaría Segunda de Sáenz Peña, el siniestro ocurrió alrededor de las 22:15 y tuvo como protagonistas a una motocicleta Motomel Skua y una camioneta Toyota Hilux. En el rodado menor circulaban un hombre de 34 años, domiciliado en Gancedo, junto a una mujer de 25, quien manifestó estar embarazada, y una adolescente de 14 años, ambas oriundas de Villa Río Bermejito. Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes sufrieron lesiones y fueron trasladados en ambulancias al Hospital «4 de Junio» para su atención médica.

Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 34 años, con domicilio en Napenay, resultó ileso y no requirió asistencia médica. En el lugar intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, mientras que efectivos policiales y de seguridad vial regularon el tránsito hasta su normalización. Además, se practicó test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado negativo (0,00 g/l de alcohol en sangre).

Por último y por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, a cargo del doctor Gustavo Valero, el conductor del vehículo de mayor porte fue identificado y continuó en libertad. En tanto, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la comisaría de Napenay.

fuente:diariochaco