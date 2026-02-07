Huracán vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Por el interzonal de la cuarta jornada, el Globo recibe al Ciclón en el Palacio Ducó en una nueva edición del clásico porteño.

En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibirá a San Lorenzo el domingo a las 19.15, por el interzonal de la cuarta fecha del Apertura 2026. El Globo buscará reponerse ante su gente y obtener la primera victoria, mientras que el Ciclón intentará cortar la racha de ocho años sin poder ganar en Parque Patricios. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

El probable once inicial de Huracán vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura

Hernán Galindez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez o Leonardo Sequeira, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

La posible formación de San Lorenzo vs. Huracán, por el Torneo Apertura

Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Huracán vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Tomás Adolfo Ducó