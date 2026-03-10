Huracán podrá recibir a River con público: habilitan 15.000 hinchas en el Ducó

El Gobierno de la Ciudad autorizó al Globo a jugar ante el Millonario con público limitado en el estadio Tomás Adolfo Ducó tras el pedido formal del club.

Huracán, luego de muchos idas y vueltas, recibió la autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para disputar el partido ante River con público en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El encuentro se jugará con aforo reducido y cerca de 15.000 socios podrán asistir al duelo por el Torneo Apertura 2026.

Luego de varios días de incertidumbre, el Globo recibió una respuesta favorable por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y finalmente podrá jugar con público el partido frente al equipo de Chacho Coudet.

El Comité de Seguridad porteño aceptó el pedido formal realizado por el club de Parque Patricios para disputar el encuentro con hinchas en el estadio Tomás Adolfo Ducó, aunque con un aforo reducido. Según pudo confirmar el sitio Doble Amarilla, serán 15.000 los socios habilitados para presenciar el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

Aforo reducido para el partido entre Huracán y River en el Tomás Adolfo Ducó

La decisión será oficializada en las próximas horas por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que también brindará detalles sobre el operativo y la distribución del público dentro del estadio. De esta manera, el Globo podrá contar con el apoyo de parte de sus hinchas en un encuentro de alto impacto frente al equipo dirigido por Eduardo Coudet.

La posibilidad de jugar con público llega luego de varios días de gestiones de la dirigencia del club, que había manifestado su rechazo a disputar el partido a puertas cerradas. La situación se había generado tras el derrumbe ocurrido el pasado 3 de marzo a pocas cuadras del estadio Tomás Adolfo Ducó, hecho que motivó la intervención de las autoridades y puso en duda la realización del encuentro en ese escenario.

Finalmente, con la habilitación parcial del estadio y un aforo limitado, Huracán podrá mantener su localía y recibir a River con 15.000 hinchas en las tribunas.