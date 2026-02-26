Hubo quórum en el Senado y ya se debate la ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE

El oficialismo logró reunir el quórum en el Senado y puso en marcha una sesión clave para la agenda del Gobierno. Con 40 legisladores presentes en el recinto, la Cámara alta comenzó a debatir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la reforma de la Ley de Glaciares.

La sesión se inició minutos después de las 11, cuando ingresaron al recinto senadores del peronismo que terminaron de completar el número necesario para habilitar el tratamiento del temario.

En primer lugar, se aprobó el pliego del polémico ex legislador Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y ante la Unión Europea, tema que también integra el orden del día. La designación del ex PRO, ahora libertairo, estuvo atravesado por un fuerte debate y duras críticas hacia su persona, y terminó obteniendo 38 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

REFORMA AMBIENTAL Y FACULTADES PROVINCIALES

Uno de los puntos más sensibles es la modificación de la Ley 26.639. El proyecto propone delegar en las provincias la definición de la autoridad de aplicación en materia de protección de glaciares y ambiente periglaciar, con excepción de las áreas comprendidas en la Ley 22.351.

El artículo séptimo concentra parte de las críticas, ya que habilita a cada jurisdicción a identificar, con base técnico-científica, qué cuerpos cumplen funciones hídricas estratégicas. Desde la Casa Rosada sostienen que «estarían los números» para aprobar la iniciativa.

El oficialismo cuenta con los 21 senadores de La Libertad Avanza, además del acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y legisladores alineados con gobernadores de provincias cordilleranas.

En la previa, se registraron incidentes con activistas de Greenpeace, quienes se manifestaron contra la reforma por considerar que podría afectar reservas estratégicas de agua.

EL ACUERDO MERCOSUR-UE

En paralelo, el Senado trata el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. A diferencia de la ley ambiental, el tratado debe aprobarse o rechazarse en su totalidad, sin posibilidad de introducir cambios.

Desde el Ejecutivo afirman que el respaldo está garantizado y que el objetivo es acelerar la entrada en vigencia de los beneficios arancelarios. En la Casa Rosada consideran que la aprobación permitiría posicionar a la Argentina con ventaja frente a otros socios regionales.

La sesión se desarrolla en un clima de negociaciones cruzadas y posturas divididas, en una jornada que combina debate ambiental y estrategia comercial en el mismo recinto.

fuente:diariochaco