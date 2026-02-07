Horror en Resistencia: una niña de 13 años denunció un abuso sexual y hay un detenido

La Justicia investiga un caso de abuso sexual contra una niña de 13 años en la ciudad de Resistencia. La causa se inició luego de una denuncia presentada en el área especializada en violencia familiar y de género, tras la cual se dispusieron medidas urgentes para avanzar con la investigación y resguardar a la víctima.

Según la información judicial, la madre de la menor tomó conocimiento de la situación luego de que la adolescente —quien presenta un trastorno específico del habla y del lenguaje— fuera diagnosticada con una enfermedad de transmisión sexual. A partir de ese momento, intervino un equipo interdisciplinario que recopiló testimonios y elementos que derivaron en la apertura formal de la causa.

Durante una audiencia se mencionó un hecho ocurrido en septiembre de 2025 en una vivienda del barrio Juan Bautista Alberdi. Allí, un hombre del entorno cercano de la familia habría intentado abusar de la niña, situación que se habría interrumpido ante los pedidos de ayuda de la menor.

Con el avance de las actuaciones judiciales, la fiscalía interviniente ordenó la localización del sospechoso, un joven de 27 años, quien fue posteriormente detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias, pericias y entrevistas necesarias para esclarecer el caso.

Desde el ámbito judicial indicaron que la investigación se encuentra en curso y que se prioriza la protección integral de la menor, en el marco de los protocolos vigentes para situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes.