Hallaron sano y salvo al joven que era intensamente buscado en Resistencia

Tras horas de búsqueda, la Policía confirmó que D.A.B., de 22 años, regresó a su domicilio por sus propios medios.

Luego de varias horas de búsqueda, la Policía confirmó que D.A.B. apareció sano y salvo. Se trata del joven de 22 años que era intensamente buscado en Resistencia, luego de la denuncia por desaparición que radicaron sus allegados.

En ese contexto, la Policía había desplegado un operativo de búsqueda y solicitó la colaboración a los vecinos de la Capital chaqueña para obtener información certera que permita dar con su paradero.

Finalmente, desde la fuerza provincial informaron que el chico volvió a su casa en horas de la mañana de este domingo. «Ya fue hallado, regreso a su domicilio, sano y salvo», destacaron.