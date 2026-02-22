domingo, febrero 22, 2026
CONTACTO
InicioPOLICIALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Hallaron sano y salvo al joven que era intensamente buscado en Resistencia

Tras horas de búsqueda, la Policía confirmó que D.A.B., de 22 años, regresó a su domicilio por sus propios medios.

Luego de varias horas de búsqueda, la Policía confirmó que D.A.B. apareció sano y salvo. Se trata del joven de 22 años que era intensamente buscado en Resistencia, luego de la denuncia por desaparición que radicaron sus allegados.

En ese contexto, la Policía había desplegado un operativo de búsqueda y solicitó la colaboración a los vecinos de la Capital chaqueña para obtener información certera que permita dar con su paradero.

Finalmente, desde la fuerza provincial informaron que el chico volvió a su casa en horas de la mañana de este domingo. «Ya fue hallado, regreso a su domicilio, sano y salvo», destacaron.

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web