Hallaron sana y salva a la adolescente que era intensamente buscada en Castelli

La menor de 17 años estaba en una plaza de Castelli, en buen estado de salud, y fue devuelta a su madre.

La Policía del Chaco halló sana y salva a la adolescente de 17 años que era intensamente buscada en Juan José Castelli, tras la denuncia de su desaparición, radicada en la Comisaría Segunda de Castelli el miércoles.

La joven, identificada como A. M. M., estaba en una plaza de la Quinta 12 de la mencionada localidad y, según el parte policial, se encontraba en buen estado de salud. La menor fue trasladada a la dependencia policial y luego entregada a su madre.

Por último, se dio intervención a la Fiscalía en turno, al Juzgado de Niñez y Familia y a la Unidad de Protección Integral (UPI).