Hallaron muerto a un hombre en un riacho: se trataría de un desaparecido hace días

Se encontraba flotando en el agua en una zona conocida como riacho Arazá, jurisdicción de Puerto Vilelas. Investigan si se trata de Alberto Luque, quien estaba desaparecido desde el 22 de marzo.

Hallaron sin vida a un hombre en Puerto Vilelas y presumen que se tratarían de Alberto de Jesús Luque, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 22 de marzo.

El hallazgo ocurrió cerca de las 17.30, en la intersección de Soberanía Nacional y riacho Araza, Paraje El Palmarcito, donde la División Delitos Contra las Personas informó el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Por las características de la vestimenta, se presume que podría tratarse de Alberto de Jesús Luque, de 59 años, quien se encontraba desaparecido desde el 22 de marzo de 2026.

Alberto de Jesús Luque, quien se encontraba desaparecido desde el 22 de marzo.

En el lugar se hizo presente la Ayudante Fiscal Laura Gómez Esquivel. Se aguarda la llegada del médico policial y del Gabinete Científico para realizar las pericias correspondientes y confirmar la identidad del cuerpo

fuente:diariochaco