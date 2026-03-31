Hallaron en el monte a la mujer desaparecida en General San Martín

Hallaron a B.F., de 72 años, la mujer que era intensamente buscada tras desaparecer en General San Martín. La desaparición había sido denunciada el lunes por la noche, lo que activó el protocolo de búsqueda y un amplio despliegue de efectivos policiales en la zona.

Este martes por la mañana, alrededor de las 11:40, se reforzó el operativo con la intervención de distintas unidades de la Dirección de Zona San Martín. A partir de averiguaciones realizadas con vecinos y transeúntes, se obtuvo información de que una mujer con características similares había ingresado durante la medianoche a una zona boscosa.

Ante esto, se implementó un rastrillaje en el monte, con la participación de personal de la División 911, bajo la coordinación del comisario inspector Leopoldo Leonel López Aguirre y el comisario principal Mario Quiroga, jefe de unidad.

Tras recorrer aproximadamente 2.000 metros campo adentro, entre arbustos y malezas, lograron encontrar a B.F. quien se hallaba en aparente buen estado de salud. De inmediato fue trasladada en un móvil policial al hospital local para recibir asistencia médica.

Se dio intervención a la comisaría correspondiente para los fines legales, y el operativo contó además con la colaboración de personal de la comisaría local, la División Investigaciones y el Departamento de Seguridad Rural y Ambiental.

fuente:diariochaco