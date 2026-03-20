Hallaron el cuerpo de Bernabé Navarro a pocos kilómetros de Villa Ángela: Habria un detendio

A casi dos meses de su desaparición, encontraron sin signos vitales de Bernabé Navarro, el hombre que era buscado en Villa Ángela por toda su familia.

El cuerpo fue hallado a 12 kilómetros al oeste de Villa Ángela, más conocido como colonia San Antonio. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. habria un detenido.

Esta mañana, alrededor de las 10:30, en un sector de la ex Ruta Nacional 95, donde efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior desarrollaban tareas de rastrillaje, controles de motovehículos e identificación de personas, encontraron su bicicleta.

Durante el operativo, los agentes tomaron conocimiento de una familia que había encontrado elementos que podrían estar vinculados con la persona buscada. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 35 años, quien relató que había hallado una bicicleta, mientras que sus hijos encontraron una billetera con documentación personal.

EL CASO

La desaparición de Navarro se remonta al domingo 1 de febrero, cuando salió de su domicilio alrededor de las 16:00 horas, supuestamente para dirigirse a la cancha de veteranos a ver un partido. Sin embargo, con el correr de las horas no regresó a su hogar, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda a las 22:00 de ese mismo día.

Según informó la familia, no era la primera vez que Navarro se ausentaba de su casa, ya que en al menos cuatro oportunidades anteriores había desaparecido temporalmente, siendo posteriormente localizado en zonas rurales de la región.

Más de 200 policías integraron el operativo de búsqueda que se realizó por diversas localidades del interior chaqueño para podar dar con el paradero del hombre de 82 años. Los fiscales Sergio Ríos y Gisela Oñuk trabajaron en el caso. La investigación continúa.

fuente:diariochaco