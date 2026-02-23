Habilitan adjuntar copias para traslado digitales en formularios de cédulas

Las dependencias del Poder Judicial del Chaco y profesionales disponen de una nueva funcionalidad en www.justiciachaco.gov.ar que permite adjuntar copias para traslado en formato digital en los formularios de cédulas ciudad, cédulas Ley 380-X y, oportunamente, en mandamientos. Esta mejora en el sistema, que implica mayor inmediatez y eficiencia procesal, forma parte de las acciones del Superior Tribunal de Justicia con el objetivo modernizar y despapelizar el servicio de justicia.

El nuevo campo en los formularios se denomina «Copias para traslado URL» y permitirá agregar un enlace de Google Drive con las copias digitalizadas. El sistema generará de manera automática un código QR en el documento final que estará vinculado a la documentación indicada.

En el sitio web encontrarán videos instructivos respecto a cómo subir archivos a Google Drive y configurar las opciones de visualización.

Procedimiento para cédulas Ley 380-X (Antes 2493)

Para dependencias Judiciales:

Las cédulas confeccionadas por organismos del Poder Judicial deberán remitirse en formato PDF al correo institucional de la Oficina de Notificaciones o del Juzgado de Paz competente.

Si incluyen copias para traslado, podrán optar por una de las siguientes opciones:

1. Adjuntar los archivos en el mismo correo electrónico (en este caso la Oficina de Mandamientos imprimirá los mismos)

2. Utilizar Google Drive para las copias para traslado

Para ello deberá utilizar el formulario disponible en el sitio web oficial del Poder Judicial, y completarse el campo ?Copias para traslado (URL)?. El sistema generará automáticamente un código QR en el documento final.

Para abogados y abogadas (Sistema INDI):

Las cédulas deberán presentarse exclusivamente a través del sistema INDI, utilizando los formularios vigentes publicados en el sitio web oficial.

Si incluyen copias para traslado optarán por una de las siguientes modalidades:

1. Modalidad mediante Google Drive.

En el formulario disponible en el sitio web deberá completarse el campo ?Copias para traslado (URL)?. No se admitirán cédulas que adjunten copias en archivos PDF separados para impresión manual. El sistema generará automáticamente un código QR en el documento final.

2. Modalidad tradicional (soporte papel).

Si no desea utilizarse la modalidad de Google Drive, el profesional deberá presentar la cédula y sus copias en formato papel ante la Oficina de Mandamientos y/o Juzgado de Paz competente.

Período de transición: Hasta el 6 de abril de 2026 la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y/o Juzgados de Paz podrán imprimir las copias para traslado.

De la integridad y acceso a la documentación. La incorporación del enlace (URL) a los formularios oficiales generará automáticamente un Código QR en el documento final. El profesional es responsable de garantizar la vigencia del enlace y los permisos de acceso («Lector») a la documentación digital alojada.

