Gran parte del Chaco, bajo alerta amarillo por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles por la tarde un alerta amarillo por tormentas fuertes para la noche, en el centro, sur y este del Chaco, en tanto que se prolonga hasta el viernes en toda la provincia, excepto los cinco departamentos del este (San Fernando, General Dónovan, Libertad, Primero de Mayo y Bermejo).

De acuerdo al informe, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

El alerta para la noche del miércoles abarca también a parte de Formosa, el norte de Corrientes y el sur de Misiones, en tanto que para el jueves y viernes, al oeste de Formosa, parte de Jujuy, gran parte de Salta, Tucumán, Santiego del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, y gran parte de Santa Fe.

CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA

Para este jueves se espera tormentas aisladas y chaparrones durante todo el día, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 24 grados y un techo de 32.

Asimismo, para el viernes se prevé lluvias por la mañana, y tormentas aisladas y chaparrones por la tarde-noche, con vientos leves del este. La temperatura oscilará entre 24 grados de mínima y 31 de máxima.

En tanto, para el fin de semana se pronostica tiempo mejorando, con cielo nublado a mayormente nublado, y similares valores térmicos, con mínimas en torno a los 21 grados y máximas apenas por encima de los 30.

