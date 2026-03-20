Golpeó salvajemente a su expareja, intentó abusarla y huyó

Este jueves, cerca de las 19, una mujer de 31 años, oriunda de Sáenz Peña, pero que cuida un campo en Quitilipi, denunció que su expareja la golpeó brutalmente e intentó abusarla sexualmente .

El hecho ocurrió en un terreno ubicado sobre Ruta 4 y el Lote 20, en Quitilipi. El presunto victimario, Mario Pelozo, también de Sáenz Peña, llegó hasta el lugar de trabajo de su ex, en donde la habría golpeado, obligado a entrar en la casa, le habría vuelto a dar golpes de puño y la habría intentado abusarla sexualmente; sin embargo, la mujer logró tomar un cuchillo para defenderse, y logró que el violento huya de la escena.

La víctima detalló que no fue la primera vez que Pelozo la golpea, y que escapó en auto Ford Ka en dirección a Sáenz Peña. Por estas horas, la Policía del Chaco pide a la ciudadanía que cualquier dato sobre el supuesto agresor sea comunicado a la línea 911 o a la comisaría más cercana.