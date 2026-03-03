Golpeó a su pareja, la amenazó de muerte e intentó huir a Salta: fue atrapado en ruta 16

Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este martes en la Ruta Nacional 16, cuando intentaba abandonar la provincia con destino a Salta. Está acusado de haber amenazado de muerte y causado lesiones levesa su pareja en un caso de violencia de género ocurrido en Juan José Castelli.

La detención se concretó cerca de las 3:45 en un control vehicular montado a la altura de Los Frentones. Según la información oficial, el sospechoso se trasladaba en una camioneta Toyota Hilux gris y habría decidido salir del Chaco tras el hecho denunciado.

El operativo se desplegó luego de que se emitiera una alerta indicando que el acusado podría dirigirse hacia la provincia vecina. A partir de ese aviso, se organizaron controles sobre la ruta para intentar interceptarlo antes de que cruzara el límite provincial.

Finalmente, el vehículo fue ubicado y el conductor identificado como el hombre buscado. Tras confirmar su identidad, se dispuso su detención y el secuestro de la camioneta en la que se movilizaba.

El acusado permanece detenido a la espera de ser trasladado a la unidad que interviene en la causa, mientras continúan las actuaciones judiciales en su contra.