Gobierno recordará los 50 años del Golpe de Estado con un acto y homenaje

Se llevará adelante un reconocimiento a los integrantes de la primera Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, que funcionó entre 1984 y 1985.

El Gobierno del Chaco realizará este viernes, a las 20 horas, el acto oficial conmemorativo por los 50 años del Golpe de Estado de 1976. La actividad tendrá lugar en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno y contará con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado.

El subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, anunció que, en el marco de esta fecha, se llevará adelante un reconocimiento a los integrantes de la primera Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, que funcionó entre 1984 y 1985, en los primeros años de la recuperación democrática.

«Han transcurrido 50 años del último Golpe Militar y debemos reflexionar sobre este hecho que enlutó a nuestro país, significó el abandono del Estado de Derecho y la vulneración de libertades», expresó Maldonado.

En ese sentido, el funcionario remarcó la importancia de analizar también el rol del sistema democrático frente a esa etapa de la historia argentina, y destacó especialmente el proceso de juzgamiento a las Juntas Militares, como un hito fundamental en la búsqueda de justicia.

Durante el acto, se homenajeará a los exlegisladores que integraron la primera Comisión de Derechos Humanos: Álvaro Eduardo Palavecino, Carlos Tenev, Felipe Germán Bittel, Juan Manuel Rey, Miguel Ángel Galissier, Ovidio Aníbal Filippa y Susana Ayala. Esta comisión tuvo un rol clave en la recopilación de testimonios y datos de personas que fueron víctimas de detenciones ilegales y familiares de desaparecidos, cuyo trabajo luego aportó información relevante para la CONADEP.

Maldonado también destacó la figura del expresidente Raúl Alfonsín, quien impulsó el Juicio a las Juntas Militares, y señaló que la consigna del acto será «Coraje y Valor», en reconocimiento a quienes promovieron el camino de memoria, verdad y justicia.

Además, adelantó que en el plazo de un mes se presentará un documental producido por DIRECTV, titulado «Juicio al Mal», que será incorporado a la currícula escolar de la provincia, como herramienta educativa para fortalecer la memoria colectiva.

Por último, el subsecretario indicó que a lo largo del año, se desarrollarán distintas actividades vinculadas a esta temática, con el objetivo de promover una memoria activa que permita reflexionar sobre el pasado y reafirmar el valor de la democracia y la justicia, en la construcción del presente y el futuro.

fuente:datachaco