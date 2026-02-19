Gobierno anunció un aumento salarial para empleados públicos en cuotas

El Ejecutivo provincial indicó que cada sector recibirá una mejora en sus haberes, en el inicio de este año. Además, remarcó que continúan con un contexto difícil.

El Gobierno del Chaco anunció una actualización salarial para trabajadores del Estado, en un contexto económico difícil y con recursos limitados.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida implica un importante esfuerzo financiero, mientras la provincia continúa afrontando y pagando deudas de la gestión anterior.

El esquema de incrementos se aplicará de la siguiente manera:

Febrero: aumento del 3% para docentes y personal policial.

Marzo: actualización salarial para trabajadores del Escalafón General, el 3%

Abril: incremento del 2% para todos los sectores de la administración pública, incluyendo docentes, policías y personal administrativo.

Por otra parte, el Gobierno remarcó su compromiso con los docentes que concurren a dar clases. En ese marco, el concepto «Aula» para el sector docente se incrementará de 400 a 520 puntos.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que, «a pesar del complejo escenario económico y de las obligaciones heredadas que la provincia continúa afrontando, se busca acompañar a los trabajadores del Estado, con una buena administración y con responsabilidad en el uso de los recursos».

Fuente:datachaco