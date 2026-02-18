miércoles, febrero 18, 2026
Gobierno anunció la fecha de pago del Refrigerio para empleados públicos

El beneficio será depositado por la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, permitiendo que los empleados públicos puedan disponer de los fondos el mismo día.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia informó que el lunes 23 se acreditará el Refrigerio, destinado a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.
El beneficio será depositado por la tarde, permitiendo que los empleados públicos puedan disponer de los fondos el mismo día, como ocurre habitualmente.

Como es habitual, el Refrigerio se percibe exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, instrumento que facilita la operatoria y asegura mayor agilidad en la acreditación del beneficio.

fuente:datachaco

