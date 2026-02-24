Germán Oestmann celebró la designación de Sonia Seba como directora de la carrera de Abogacía en la UNCAUS

En una decisión estratégica que consolida el liderazgo académico de la Universidad Nacional del Chaco Austral, el Rector impulsa una nueva etapa institucional en la carrera de Abogacía, con foco en la excelencia, la planificación y el crecimiento sostenido.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) formalizó, mediante el Expediente N° 01-2025-05585 y la Resolución N° 182/2025 del Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas, la designación de nuevas autoridades académicas.

En este marco, la abogada Sonia Cristina Seba asumió como Directora de la Carrera de Abogacía, en una definición que se inscribe dentro del proceso de jerarquización académica y fortalecimiento institucional que impulsa la actual gestión rectoral.

Seba es profesora universitaria, abogada y escribana egresada de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), mediadora por la Universidad Nacional de La Rioja y especialista en Derecho de Familia. Asimismo, cuenta con una especialización en Derecho Sucesorio otorgada por la Universidad Nacional de Rosario y se desempeña como profesora titular por concurso en Derecho Civil.

Oestmann: “Consolidamos liderazgo y calidad académica en la UNCAUS”

El rector Germán Oestmann subrayó el alcance institucional de la designación:

“Estamos dando pasos firmes en la consolidación de una UNCAUS con liderazgo académico y visión estratégica. La Dra. Sonia Seba representa el compromiso, la trayectoria y la capacidad que requiere esta nueva etapa de la carrera de Abogacía”.

Asimismo, destacó “nuestra gestión tiene un rumbo claro: fortalecer cada carrera con conducción sólida, planificación y excelencia formativa, proyectando a la Universidad como referente regional”.

Sonia Seba: “Asumo con responsabilidad el desafío de seguir creciendo”