Gendarmes detectan el envío de 551 celulares y perfumes árabes sin aval legal

La mercadería de origen extranjero fue secuestrada días atrás, en un control vial de la Fuerza. Los gendarmes abrieron las piezas postales y descubrieron los teléfonos de diferentes marcas y modelos, al igual que las fragancias.

Efectivos del Escuadrón 7 Paso de Los Libres «Cabo Misael Pereyra» llevaron a cabo la apertura de encomiendas, las cuales fueron incautadas días atrás, en un control vial (ubicado en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional N° 14 – Peaje inactivo «Bonpland»), realizado por el personal de la Sección Seguridad Vial «Paso de Los Libres».

Al detectar que las piezas postales contenían mercadería de origen extranjero y que era enviada sin el aval aduanero, los funcionarios procedieron a decomisarlas.

Tras abrirlas, los gendarmes contabilizaron un total de 551 celulares y varios perfumes árabes, cuyo avalúo asciende los 165.000.000 pesos argentinos.

Finalmente, se informó sobre los resultados a la Fiscalía Federal Descentralizada de la ciudad y la totalidad de los elementos quedó a disposición de la justicia.