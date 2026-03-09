lunes, marzo 9, 2026
CONTACTO
InicioPOLICIALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Gendarmes detectan el envío de 551 celulares y perfumes árabes sin aval legal

La mercadería de origen extranjero fue secuestrada días atrás, en un control vial de la Fuerza. Los gendarmes abrieron las piezas postales y descubrieron los teléfonos de diferentes marcas y modelos, al igual que las fragancias.

Efectivos del Escuadrón 7 Paso de Los Libres «Cabo Misael Pereyra» llevaron a cabo la apertura de encomiendas, las cuales fueron incautadas días atrás, en un control vial (ubicado en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional N° 14 – Peaje inactivo «Bonpland»), realizado por el personal de la Sección Seguridad Vial «Paso de Los Libres».
Al detectar que las piezas postales contenían mercadería de origen extranjero y que era enviada sin el aval aduanero, los funcionarios procedieron a decomisarlas.

Tras abrirlas, los gendarmes contabilizaron un total de 551 celulares y varios perfumes árabes, cuyo avalúo asciende los 165.000.000 pesos argentinos.

Finalmente, se informó sobre los resultados a la Fiscalía Federal Descentralizada de la ciudad y la totalidad de los elementos quedó a disposición de la justicia.

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web