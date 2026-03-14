Fue demorado por transportar una carga peligrosa sin autorización

Este viernes por la tarde, los agentes viales de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Charata realizaban controles vehiculares en los caminos y rutas de la localidad.

Pasadas las 19, demoraron a un joven que conducía una camioneta Ford. En la parte trasera del rodado transportaba baterías en desuso, compresores de heladeras y sandías.

Dichos artefactos se encontraban dañados en su estructura y se constataron pérdidas de fluidos.

Además, el conductor no poseía habilitación, ya que el vehículo no estaba acondicionado para transportar dicha carga.

Por ello, se instruyeron actuaciones por Infracción a la Ley Provincial N° 777-R Régimen Provincial de Residuos Peligrosos.

Se dio intervención a la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad, dependiente del Ministerio de la Producción.

fuente:datachaco