Fue a visitar a su novio detenido y terminó tras las rejas por intentar ingresarle droga oculta

Una joven de 18 años fue detenida en la localidad de Fontana luego de intentar ingresar marihuana oculta para su novio dentro de un paquete de galletitas durante el horario de visitas en una comisaría.

El hecho ocurrió en la mañana de este sábado en la guardia de la dependencia policial, cuando la mujer se presentó para visitar a su pareja, un joven de 20 años que se encuentra detenido por una causa de robo con arma.

Durante el control de rutina, el personal policial revisó los elementos que llevaba consigo y detectó irregularidades en un paquete de galletitas. Ante la sospecha, y en presencia de un testigo, procedieron a abrirlo y encontraron varios envoltorios ocultos en su interior.

Tras dar intervención al personal especializado, se confirmó que se trataba de cannabis sativa. En total, se secuestraron 14 envoltorios con un peso aproximado de 21 gramos.

La joven fue aprehendida en el lugar y quedó a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que la sustancia fue secuestrada como parte de la investigación.