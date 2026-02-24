Fue a comprar una gaseosa pero tres hombres lo persiguieron y balearon

Fue examinado por el médico de turno, quien diagnosticó lesiones por arma de fuego en antebrazo izquierdo, brazo izquierdo y muslo izquierdo.

En la noche de este lunes, alrededor de las 23:20, ingresó por medios propios a la Guardia de Emergencias del Hospital «Enrique V. de Llamas» de Charata, el ciudadano F.T (alias «Mou»), de 38 años.

La víctima manifestó que, al regresar en bicicleta a su domicilio luego de comprar una gaseosa, fue seguido por tres hombres a bordo de una motocicleta, quienes le efectuaron disparos con arma de fuego (posiblemente escopeta recortada, según relato inicial).

Desconoce identidad de los autores y motivos de la agresión. Fue examinado por el médico de turno, quien diagnosticó lesiones por arma de fuego en antebrazo izquierdo, brazo izquierdo y muslo izquierdo.

Se realizaron placas radiográficas para determinar eventuales lesiones óseas. Se dio intervención inmediata a la Comisaría Primera de Charata por razones de jurisdicción.

La causa fue caratulada como supuestas lesiones con arma de fuego, interviniendo la Fiscalía de Investigación N° 3, a cargo de Gabriela Rafart Antón, quien dispuso la realización de tareas investigativas para identificar autores, recepción de la denuncia formal del damnificado y comunicación de novedades.

Se solicitó colaboración a División Investigaciones y Servicio Externo de la Zona Interior Charata. El hecho permanece en investigación. No se registran detenidos al momento.

fuente:datachaco