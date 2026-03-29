Franco Colapinto participaría de una exhibición en Buenos Aires

El piloto de Alpine dejó abierta la puerta a una presentación en el país, que se realizaría en Palermo durante el receso de la Fórmula 1.

Tras finalizar 16º en su debut en el Gran Premio de Japón en Suzuka, Franco Colapinto afirmó que su próxima presentación puede ser en Argentina.

«La próxima yo creo que va a ser en casa, pa», expresó el piloto de Alpine cuando le preguntaron donde iba a ser su próxima vuelta. A raíz de estas declaraciones tomó fuerza la posibilidad de una exhibición en Buenos Aires durante el parate de la Fórmula 1.

Según trascendió, el evento se realizaría el domingo 26 de abril en Palermo, con un circuito callejero en torno al Monumento a los Españoles y trazado sobre avenidas del Libertador y Sarmiento, con sectores pagos y otros de acceso libre. Este sería su primer contacto masivo con el público argentino.

En la tercera fecha de la Fórmula 1, Colapinto realizó una buena largada, avanzó posiciones y superó a Gabriel Bortoleto, pero luego quedó detrás de Liam Lawson, a quien consideró más lento; intentó un undercut, aunque la neutralización alteró su estrategia y derivó en que su rival terminara noveno. «Estábamos para pelearle los puntos. Fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car», manifestó en diálogo con ESPN.

Además, se refirió a su duelo con el español Carlos Sainz, con quien mantuvo cruces en el inicio de la temporada, y marcó la necesidad de superarlo, aunque valoró el trabajo de Williams.

El piloto argentino también habló de sus diferencias con su compañero de escudería, Pierre Gasly, y la necesidad de mejorar durante el receso a pesar de que el resultado estuvo condicionado por el ingreso del Safety Car cuando mostraba ritmo competitivo con Alpine y aspiraba a sumar puntos.

Sobre un incidente con el británico Oliver Bearman, advirtió sobre la peligrosidad de la diferencia de velocidad, superior a 50 km/h, en curvas tomadas a fondo.

La próxima fecha será el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, tras el parate que permitirá ajustes en los equipos.